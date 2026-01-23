Exposition les inondations impacts et bonnes pratiques Médiathèque de l’ Orangerie Lunéville

Exposition les inondations impacts et bonnes pratiques

Médiathèque de l’ Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-04 13:30:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

L’Établissement Publique Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe-Madon vous propose une exposition pédagogique et interactive pour comprendre les enjeux liés au risque inondation.

À travers un jeu Qui est-ce ? , un jeu d’enquête sur maquette et un quizz, l’exposition invite petits et grands à apprendre en s’amusant.

Du mercredi 4 février au samedi 28 février aux horaires habituels d’ouverture. Renseignements auprès de la médiathèque.Tout public

Médiathèque de l' Orangerie 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 78 78

The Etablissement Publique Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe-Madon offers an educational and interactive exhibition to help you understand the issues surrounding flood risk.

Through a Who is it? game, a model investigation game and a quiz, the exhibition invites young and old to learn while having fun.

From Wednesday February 4 to Saturday February 28, during normal opening hours. Information from the media library.

