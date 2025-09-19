Exposition « Les Inoubliables » Eglise de Vignes Puch-d’Agenais

Exposition « Les Inoubliables » Eglise de Vignes Puch-d’Agenais vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Les Inoubliables »

Eglise de Vignes 105 Chemin de l’église Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-19

Exposition des oeuvres de Gérard ROPELE, sculpteur et Shohreh GHANBARI, artiste peintre.

Ouverture du dimanche au mercredi .

Eglise de Vignes 105 Chemin de l’église Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 10 57 76 artpuch47@gmail.com

English : Exposition « Les Inoubliables »

German : Exposition « Les Inoubliables »

Italiano :

Espanol : Exposition « Les Inoubliables »

L’événement Exposition « Les Inoubliables » Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2025-09-04 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas