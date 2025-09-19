Exposition « Les Inoubliables » Eglise de Vignes Puch-d’Agenais
vendredi 19 septembre 2025.
Exposition « Les Inoubliables »
Eglise de Vignes 105 Chemin de l'église Puch-d'Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-19
fin : 2025-10-05
2025-09-19
Exposition des oeuvres de Gérard ROPELE, sculpteur et Shohreh GHANBARI, artiste peintre.
Ouverture du dimanche au mercredi .
+33 6 21 10 57 76 artpuch47@gmail.com
