Exposition Les insectes pollinisateurs Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois

Exposition Les insectes pollinisateurs

Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans le Pigeonnier Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-06-27

Exposition de photographies de Patrice Skrzynski dans le pigeonnier du Domaine du Gasseau.

Patrice Skrzynski au mois de juillet, puis Steve Fanouillet au mois d’août, tous deux photographes amateurs, vous invitent à partager leur approche et leurs connaissances des insectes pollinisateurs, ce monde méconnu et pourtant essentiel à nos vies.

Dans le pigeonnier du Domaine du Gasseau.

Ouvert tous les jours.

Entrée libre et gratuite. .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans le Pigeonnier Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Exhibition of photographs by Patrice Skrzynski in the Domaine du Gasseau dovecote.

L’événement Exposition Les insectes pollinisateurs Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles