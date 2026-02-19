Exposition les intranquilles Galerie 66 Périgueux

Exposition les intranquilles

Galerie 66 9 Rue Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:30:00

fin : 2026-03-08 12:30:00

Date(s) :

2026-03-06

6 femmes artistes plasticiennes investissent les murs de la galerie le temps d’une exposition autour du papier .

Galerie 66 9 Rue Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 41 60

