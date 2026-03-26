Exposition Les Jardins de la Paix territoires de mémoire, horizons de paix Amiens

Exposition Les Jardins de la Paix territoires de mémoire, horizons de paix

23 Place Notre Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-01

L’exposition Les Jardins de la Paix territoires de mémoire, horizons de paix présente plus d’une vingtaine de photographies très grands formats de la majorité des jardins de la paix aujourd’hui réalisés. Aujourd’hui se sont près de 30 jardins, dont certains dans d’autres régions du monde, qui portent le témoignage d’une démarche qui dépasse le souvenir d’un seul front pour affirmer la force universelle du message de paix. À terme ils formeront un chemin de la paix unique.

À travers la grande diversité de ces jardins, l’exposition révèle combien un même thème peut donner naissance à des visions multiples. D’un site à l’autre, chaque concepteur propose une interprétation singulière, sensible et poétique. Ainsi, le paysage devient langage une création capable de traduire, de manière toujours renouvelée, la mémoire et l’espoir de paix.

L’exposition Les Jardins de la Paix territoires de mémoire, horizons de paix présente plus d’une vingtaine de photographies très grands formats de la majorité des jardins de la paix aujourd’hui réalisés. Aujourd’hui se sont près de 30 jardins, dont certains dans d’autres régions du monde, qui portent le témoignage d’une démarche qui dépasse le souvenir d’un seul front pour affirmer la force universelle du message de paix. À terme ils formeront un chemin de la paix unique.

À travers la grande diversité de ces jardins, l’exposition révèle combien un même thème peut donner naissance à des visions multiples. D’un site à l’autre, chaque concepteur propose une interprétation singulière, sensible et poétique. Ainsi, le paysage devient langage une création capable de traduire, de manière toujours renouvelée, la mémoire et l’espoir de paix. .

23 Place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

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English :

The exhibition Les Jardins de la Paix: territoires de mémoire, horizons de paix (Gardens of Peace: territories of memory, horizons of peace) presents over twenty very large-format photographs of the majority of peace gardens completed today. Today, nearly 30 gardens, some of them in other parts of the world, bear witness to an approach that goes beyond the memory of a single front to affirm the universal force of the message of peace. In time, they will form a unique Path of Peace.

Through the great diversity of these gardens, the exhibition reveals how a single theme can give rise to multiple visions. From one site to the next, each designer offers a singular, sensitive and poetic interpretation. In this way, the landscape becomes a language: a creation capable of translating, in an ever-renewed way, the memory and hope of peace.

L’événement Exposition Les Jardins de la Paix territoires de mémoire, horizons de paix Amiens a été mis à jour le 2026-03-24 par OT D’AMIENS