Exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Du 18 avril au 28 juin, le Jardin des sculptures et Antoine Bertran vous invitent à un événement exceptionnel l’exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen dans le château de Bois-Guilbert.

Antoine Bertran, spécialisé dans la peinture moderne régionale, organise trois expositions par an sur l’Ecole de Rouen. L’une de ces trois expositions aura lieu dans l’enceinte du château de Bois-Guilbert et mettra à l’honneur des artistes emblématiques comme Joseph Delattre, Charles Frechon, Pierre Hodé, Robert-Antoine Pinchon, Eugène Tirvert et Maurice Louvrier.

Une occasion pour découvrir ou redécouvrir des artistes emblématiques dans le cadre exceptionnel du Jardin des sculptures. .

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen

L’événement Exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen Bois-Guilbert a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin