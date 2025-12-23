Exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen, Bois-Guilbert
Exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen, Bois-Guilbert samedi 18 avril 2026.
Exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-04-18
Du 18 avril au 28 juin, le Jardin des sculptures et Antoine Bertran vous invitent à un événement exceptionnel l’exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen dans le château de Bois-Guilbert.
Antoine Bertran, spécialisé dans la peinture moderne régionale, organise trois expositions par an sur l’Ecole de Rouen. L’une de ces trois expositions aura lieu dans l’enceinte du château de Bois-Guilbert et mettra à l’honneur des artistes emblématiques comme Joseph Delattre, Charles Frechon, Pierre Hodé, Robert-Antoine Pinchon, Eugène Tirvert et Maurice Louvrier.
Une occasion pour découvrir ou redécouvrir des artistes emblématiques dans le cadre exceptionnel du Jardin des sculptures. .
1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com
