Exposition « Les jardins suspendus », Atelier d’A Espace Hubert Lefrançois, Gravigny

Exposition « Les jardins suspendus » 6 et 7 juin Atelier d’A Espace Hubert Lefrançois Eure

12 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

ALCA – Atelier d’A s’associe aux célébrations du centenaire de la mort de Claude Monet avec le projet « Jardins suspendus ; il y a cent ans, Monet… » sur le thème du jardin, tel que Monet l’a inventé comme motif artistique.

Notre projet rend hommage à l’artiste en prolongeant, à travers l’espace et le temps, le jardin de Giverny où il conçut son chef d’œuvre monumental « Les Nymphéas », pour l’offrir à la France, à l’issue de la 1ère guerre mondiale.

Jardin secret, parc urbain, jardin clos, jardin planétaire, carré de simples ou d’herbes folles, jardin potager ou d’agrément… le jardin délimite un territoire de méditation, d’expérimentation, de refuge, de rencontre. Cent ans après son décès, en hommage à Claude Monet en son domaine de Giverny comme dans ses voyages de peintre, Les « Jardins suspendus » présentent les œuvres d’artistes d’aujourd’hui, imprégnées de leurs songes et de leurs découvertes “sur le motif”.

L’exposition se déploie dans la galerie (peinture, gravure, livre, céramique, photographie, vidéo) et dans le jardin (sculptures en bois, céramique, sérigraphie, verre) de l’Atelier d’A.

Visite libre et visite commentée sur demande.

Samedi 6 et dimanche 7 juin : ouvert de 15h à 18h

Atelier d’A Espace Hubert Lefrançois 128 avenue Aristide Briand, 27930 Gravigny Gravigny 27930 Eure Normandie 06 81 93 32 62 https://www.alca-atelierda.com/ https://www.facebook.com/ALCA27/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.alca-atelierda.com/contact »}] L’association ALCA Les Amis de La Cave d’Arts a pour objet de favoriser la connaissance des arts, la diffusion des œuvres d’art et la promotion des pratiques artistiques, le rapprochement entre les diverses formes d’art et de pensée, en direction de tous les publics.

À la croisée des esthétiques, elle propose des parcours artistiques singuliers et s’inscrit dans les programmations régionales et nationales : Festival Normandie Impressionniste, Mois de l’Architecture, Printemps des poètes, Journées européennes du patrimoine, Rétrospective du peintre Gérard Fromanger, Années de la Chine et du Brésil… Ses activités se déroulent, depuis 2011, à L’Atelier d’A – Espace Hubert Lefrançois (Gravigny), qui fut un atelier d’architecte : expositions, spectacles, ateliers, conférences.

À cet effet, elle conçoit des partenariats et organise des manifestations artistiques et culturelles, tant dans l’agglomération d’Évreux que dans un rayonnement départemental, régional ou national.

ALCA accueille volontiers les élèves des établissements scolaires du secteur et leurs enseignants, pour visiter les expositions à l’Atelier d’A, pour y exposer selon la programmation, ou pour des projets communs.

L’association a été fondée en 2003 à Louviers, et transférée en 2011 à Gravigny,

Depuis sa fondation, elle a programmé :

81 expositions ; 59 concerts et spectacles ; 34 conférences, tables-rondes, projections ; 13 ateliers ; 14 résidences d’artistes Bus Transurbain T5, parking gratuit.

ALCA – Atelier d’A s’associe aux célébrations du centenaire de la mort de Claude Monet avec le projet « Jardins suspendus ; il y a cent ans, Monet… » sur le thème du jardin, tel que Monet l’a inventé …

Daniel Andrieu Sentinelles aux Jardins suspendus © Célia Ivoy ALCA