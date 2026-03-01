Une exposition par les jeunes et pour les jeunes

Véritable outil de prévention, créée par les jeunes et pour les jeunes, « Les jeunes contre la parole discriminatoire » revient sur la manière dont des propos, parfois conscients, parfois tenus sans y réfléchir, ou même parfois proférés sur le ton d’une blague, relèvent de la discrimination et impactent les personnes qui les subissent.

Racisme, sexisme, LGBTQI+phobies, harcèlement : à travers cette exposition les jeunes reviennent sur ce qu’ils entendent, vivent, sur ce qu’ils·elles savent, et sur ce qu’ils·elles ne veulent plus accepter.

Prenez votre place pour le vernissage

L’exposition sera visible en accès libre du 21 au 27 mars dans le cadre de la Semaine parisienne de lutte contre les discriminations.

Nous vous en proposerons une présentation spéciale lors du vernissage, le vendredi 20 mars de 17h à 20h.

Nos potes aussi peuvent nous faire des blagues racistes. , Un participant aux ateliers de création de l’exposition.

Une exposition créée par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement Cet outil de prévention a été créé par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement dans le cadre du Plan de lutte contre les discriminations en lien avec la Ville de Paris. > 289 jeunes nous ont raconté leur rapport aux discriminations et ont participé à des ateliers animés par les associations En avant tou·tes et l’Acort. Cette exposition est le résultat de leur parole et de leur réflexion. Pour en savoir plus sur le projet, cliquez ici !

Une exposition pédagogique à destination des jeunes pour mieux comprendre mécanismes discriminatoires. A découvrir pour la première fois au Centre Paris Anim’ Ravel !

Du samedi 21 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026 :

samedi

de 09h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 19h00

gratuit

Exposition en accès libre.

Vernissage sur inscription le vendredi 20 mars .

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

