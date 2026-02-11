Exposition Les jeunes philisophent Galerie Municipale Limoges
Exposition Les jeunes philisophent Galerie Municipale Limoges jeudi 19 février 2026.
Exposition Les jeunes philisophent
Galerie Municipale 32 Rue François Mitterrand Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-19
La Galerie Municipale de Limoges accueille l’exposition Les jeunes philisophent .
Renseignements auprès de la municipalité. .
Galerie Municipale 32 Rue François Mitterrand Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Les jeunes philisophent
L’événement Exposition Les jeunes philisophent Limoges a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Limoges Métropole