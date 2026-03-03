Exposition Les Jeux d’assemblage de Gay Wegerif Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Exposition Les Jeux d’assemblage de Gay Wegerif

Vendredi 2026-03-07

2026-04-29

2026-03-07

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.

Une exposition à manipuler pour les tout-petits !

Entrez avec votre enfant dans l’univers coloré et stylisé de l’autrice-illustratrice Gay Wegerif.

Cette exposition originale met en scène des jeux d’assemblage créés par cette autrice-illustratrice. Elle permet aux tout-petits de jouer avec de grandes cartes en bois imprimées et d’expérimenter des formes simples représentant onze animaux colorés très stylisés. À chaque animal est associée une couleur. Les pièces de jeu permettent également aux visiteurs de créer des animaux hybrides en mêlant les paires.

Chouette alors ! Une exposition qu’on peut toucher !

Exposition en accès libre destinée aux enfants de 0 à 6 ans

exposition éditée par Les éditions MeMo .

