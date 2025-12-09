Exposition Les jeux de Monsieur Huc de Jean-Claude Huc à la BIG Place Noël Poujade Gourdon
Exposition Les jeux de Monsieur Huc de Jean-Claude Huc à la BIG Place Noël Poujade Gourdon mardi 9 décembre 2025.
Exposition Les jeux de Monsieur Huc de Jean-Claude Huc à la BIG
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-09
Participatifs, ludiques, poétiques, acrobatiques, esthétiques…les qualificatifs abondent pour décrire les installations extraordinaires et uniques de Jean-Claude Huc ! Pour les grands et les petits !
Participatifs, ludiques, poétiques, acrobatiques, esthétiques…les qualificatifs abondent pour décrire les installations extraordinaires et uniques de Jean-Claude Huc ! Pour les grands et les petits ! .
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
English :
Participative, playful, poetic, acrobatic, aesthetic… the qualifiers abound to describe Jean-Claude Huc’s extraordinary and unique installations! For young and old alike!
L’événement Exposition Les jeux de Monsieur Huc de Jean-Claude Huc à la BIG Gourdon a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Gourdon