Exposition Les jeux de Monsieur Huc de Jean-Claude Huc à la BIG Place Noël Poujade Gourdon

Exposition Les jeux de Monsieur Huc de Jean-Claude Huc à la BIG

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-09

Participatifs, ludiques, poétiques, acrobatiques, esthétiques…les qualificatifs abondent pour décrire les installations extraordinaires et uniques de Jean-Claude Huc ! Pour les grands et les petits !

Participatifs, ludiques, poétiques, acrobatiques, esthétiques…les qualificatifs abondent pour décrire les installations extraordinaires et uniques de Jean-Claude Huc ! Pour les grands et les petits ! .

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

English :

Participative, playful, poetic, acrobatic, aesthetic… the qualifiers abound to describe Jean-Claude Huc’s extraordinary and unique installations! For young and old alike!

L’événement Exposition Les jeux de Monsieur Huc de Jean-Claude Huc à la BIG Gourdon a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Gourdon