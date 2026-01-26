Exposition Les jeux vidéo à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

Exposition Les jeux vidéo à Savigny-sur-Braye

7 rue Héléne Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2026-02-03

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-03

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque !

Exposition Les jeux vidéo à Savigny-sur-Braye. Venez découvrir l’évolution du jeu vidéo, sa culture et les différentes étapes de fabrication d’un jeu. Aux horaires d’ouverture de la médiathèque quiz interactif, jeux rétro en accès libre (SNES Mini, NeoGeo X) et simulateur GT6 sur PS3. .

7 rue Héléne Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr

English :

Discover a new exhibition in your media library!

