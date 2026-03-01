Exposition Les journées des jardiniers de L’an Mil Chartres

Exposition Les journées des jardiniers de L’an Mil

Début : Vendredi 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-27

La Villa Fulbert vous donne rendez-vous pour découvrir les plantes, le monde végétal, des conseils de jardinage sur le thème Les journées des jardiniers de l’An Mil ainsi qu’une exposition rassemblant 10 artistes.

Organisées par l’association ChARTres-croisements des arts, en partenariat avec la société d’Horticulture d’Eure et Loir. 2 .

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 07 75 93

Villa Fulbert invites you to discover plants, the plant world, gardening tips on the theme of Les journées des jardiniers de l’An Mil and an exhibition featuring 10 artists.

