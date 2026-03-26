Exposition Les Justes parmi les Nations de Saône-et-Loire

Archives départementales de Saône-et-Loire Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-30

Sauver les Juifs de la persécution pendant l’Occupation.

Les Archives départementales, lieu culturel du Département de Saône-et-Loire, vous invitent à découvrir l’exposition Les Justes parmi les Nations de Saône-et-Loire. Elle rend hommage aux 35 Saône-et-Loiriens qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs de la persécution durant l’Occupation.

Tous ont reçu la distinction de Justes parmi les Nations , un titre honorifique décerné à celles et ceux qui, avec désintéressement, ont protégé des personnes vouées

à la déportation par l’occupant nazi et l’État français collaborationniste.

À travers des documents d’archives et des témoignages, l’exposition retrace ces parcours singuliers et met en lumière le courage et l’humanité de ces héros de l’ombre.

Une exposition conçue par le Centre de documentation Résistance et Déportation de Saône-et-Loire (CDRD71), en hommage à l’engagement et au courage. .

Archives départementales de Saône-et-Loire Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 00 76 archives@saoneetloire71.fr

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English : Exposition Les Justes parmi les Nations de Saône-et-Loire

L’événement Exposition Les Justes parmi les Nations de Saône-et-Loire Mâcon a été mis à jour le 2026-03-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II