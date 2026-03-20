Exposition Les lavoirs de Haute-Marne Chevillon
Exposition Les lavoirs de Haute-Marne Chevillon mercredi 1 avril 2026.
Exposition Les lavoirs de Haute-Marne
Médiathèque Chevillon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
A travers le patrimoine des lavoirs, les villages de la Haute-Marne recèlent des lieux exceptionnels de rencontre entre l’architecture et la nature, entre la pierre, le bois et l’eau. .
Médiathèque Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 95 70
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English :
L’événement Exposition Les lavoirs de Haute-Marne Chevillon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne