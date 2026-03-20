Exposition Les lavoirs de Haute-Marne

Médiathèque Chevillon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-01

Tout public

A travers le patrimoine des lavoirs, les villages de la Haute-Marne recèlent des lieux exceptionnels de rencontre entre l’architecture et la nature, entre la pierre, le bois et l’eau. .

Médiathèque Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 95 70

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English :

L’événement Exposition Les lavoirs de Haute-Marne Chevillon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne