Exposition « Les lavoirs de Haute-Marne » du 01 au 30 avril 1 – 29 avril, les mercredis Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Pratiquement chaque village possède un lavoir parfois plusieurs. Témoins de l’accession du monde rural aux progrès de l’hygiène et du confort, les lavoirs sont également l’expression d’une amélioration de la condition féminine.

Créés majoritairement entre les années 1820 et 1860, ces édifices empruntent leurs formes au Classicisme ou à l’architecture traditionnelle.

Une exposition mise à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

A travers le patrimoine des lavoirs, les villages de la Haute-Marne recèlent des lieux exceptionnels de rencontre entre l’architecture et la nature, entre la pierre, le bois et l’eau.