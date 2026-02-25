Exposition Les Légendaires MISSION SEMUR Musée et bibliothèque-médiathèque Semur-en-Auxois

Exposition Les Légendaires MISSION SEMUR

Musée et bibliothèque-médiathèque 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

2026-03-07

Venez découvrir cet univers incroyable à travers les planches du créateur Patrick Sobral et des autres artistes qui participent à cette aventure Orpheelin, Louise Joor, Florence Torta, Philippe Cardona, Lowenael et Jenny.

Cette exposition se tient à la fois à la bibliothèque-médiathèque et au musée (droit d’entrée pour le musée 4 euros). .

Musée et bibliothèque-médiathèque 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

