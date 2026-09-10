Exposition « Les légendes du Poitou », Office de tourisme, Lusignan

Informations pratiques

Exposition « Les légendes du Poitou » 19 et 20 septembre Office de tourisme Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Jocelyne Liébert, aquarelliste, présente son travail autour des Légendes du Poitou.

Une exposition qui ravive les imaginaires et invite à redécouvrir, en images, toute la richesse de ces récits populaires.

Office de tourisme place du bail, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Jocelyne Liébert, aquarelliste, présente son travail sur « Les légendes du Poitou ». Une exposition qui ravive les imaginaires.