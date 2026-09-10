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AGENDA · Lusignan

Exposition « Les légendes du Poitou », Office de tourisme, Lusignan

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Lusignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme
Adresse
place du bail, 86600 Lusignan
Ville
86600 Lusignan
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition « Les légendes du Poitou » 19 et 20 septembre Office de tourisme Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Jocelyne Liébert, aquarelliste, présente son travail autour des Légendes du Poitou.
Une exposition qui ravive les imaginaires et invite à redécouvrir, en images, toute la richesse de ces récits populaires.

Office de tourisme place du bail, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Jocelyne Liébert, aquarelliste, présente son travail sur « Les légendes du Poitou ». Une exposition qui ravive les imaginaires.

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