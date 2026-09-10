Exposition « Les légendes du Poitou », Office de tourisme, Lusignan
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Lusignan
Informations pratiques
Exposition « Les légendes du Poitou » 19 et 20 septembre Office de tourisme Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Jocelyne Liébert, aquarelliste, présente son travail autour des Légendes du Poitou.
Une exposition qui ravive les imaginaires et invite à redécouvrir, en images, toute la richesse de ces récits populaires.
Office de tourisme place du bail, 86600 Lusignan Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Jocelyne Liébert, aquarelliste, présente son travail sur « Les légendes du Poitou ». Une exposition qui ravive les imaginaires.
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