Exposition Les légumineuses Médiathèque Riec-sur-Bélon
Exposition Les légumineuses Médiathèque Riec-sur-Bélon mardi 14 avril 2026.
Riec-sur-Bélon
Exposition Les légumineuses
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-04-14
Autrefois, les légumineuses occupaient une place centrale dans l’alimentation. Peu coûteuses et se conservant bien, elles apportaient de l’énergie aux paysans travaillant dans les champs.
Après l’exode rural, elles ont perdu en popularité, notamment au bénéfice de la viande. Mais, les évolutions démographiques comme les contraintes environnementales actuelles favorisent leur retour.
Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
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English : Exposition Les légumineuses
L’événement Exposition Les légumineuses Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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