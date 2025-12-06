Exposition Les lutins préparent Noël aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Exposition Les lutins préparent Noël aux Salles Voutées

Du 06/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

sauf les 1er janvier et 25 décembre. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026, les salles voutées vous invitent à parcourir le monde du Père Noël, où tout s’agite en prévision de la livraison des cadeaux.

Entre décors de Noël et automates… découvrez un monde enchanté pour les petits et les grands.



Lieu Salles Voutées, Place Baragnon 13260 Cassis

Dates du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026

Horaires de 10h à 13h et de 14h à 18h, tous les jours

Entrée gratuite .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

From December 5, 2025 to January 4, 2026, the vaulted halls invite you to explore the world of Santa Claus, where everything is in motion in anticipation of gift delivery.

German :

Vom 5. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 laden Sie die Gewölberäume dazu ein, durch die Welt des Weihnachtsmanns zu reisen, in der sich alles auf die Lieferung der Geschenke vorbereitet.

Italiano :

Dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, le sale a volta invitano a esplorare il mondo di Babbo Natale, dove tutto è in movimento in attesa della consegna dei regali.

Espanol :

Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, las salas abovedadas invitan a explorar el mundo de Papá Noel, donde todo está en movimiento a la espera de la entrega de regalos.

L’événement Exposition Les lutins préparent Noël aux Salles Voutées Cassis a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Cassis