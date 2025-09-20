Exposition « LES M2 DE MC3 », gravures et gaufrages Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Exposition « LES M2 DE MC3 », gravures et gaufrages Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine et en lien avec l’exposition temporaire sur Xavier de Langlais, venez découvrir à la médiathèque, les œuvres de mc3, artiste plasticien du Pays d’Auray.

L’artiste présente des œuvres réalisées à partir de différentes techniques (l’estampe et le gaufrage) et de différents formats (petits et grands), inspirées par la nature et les formes géométriques.

> L’exposition a lieu durant tout le mois de septembre à la médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray

Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 55 23 https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr/?bib=512 Médiathèque municipale

