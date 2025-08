Exposition- Les Malices du Design Mairie Châtillon-en-Diois

Exposition- Les Malices du Design Mairie Châtillon-en-Diois dimanche 3 août 2025.

Exposition- Les Malices du Design

Mairie 1, place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-03

Présentation d’objets pleins de fantaisie et d’humour de designers renommés ou moins connus

.

Mairie 1, place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jonas.patrik@orange.fr

English :

Presentation of whimsical and humorous objects by well-known and lesser-known designers

German :

Präsentation von fantasievollen und humorvollen Objekten von bekannten und weniger bekannten Designern

Italiano :

Un’esposizione di oggetti stravaganti e umoristici di designer noti e meno noti

Espanol :

Una muestra de objetos caprichosos y humorísticos de diseñadores conocidos y menos conocidos

L’événement Exposition- Les Malices du Design Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois