Exposition Les mangas

Médiathèque 8, rue de la Mairie Sainte-Flaive-des-Loups Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-01-14

.

Médiathèque 8, rue de la Mairie Sainte-Flaive-des-Loups 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

English :

L’événement Exposition Les mangas Sainte-Flaive-des-Loups a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT85