Exposition Les mangas Sainte-Flaive-des-Loups
Exposition Les mangas Sainte-Flaive-des-Loups mercredi 14 janvier 2026.
Exposition Les mangas
Médiathèque 8, rue de la Mairie Sainte-Flaive-des-Loups Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-01-14
.
Médiathèque 8, rue de la Mairie Sainte-Flaive-des-Loups 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
English :
L’événement Exposition Les mangas Sainte-Flaive-des-Loups a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT85