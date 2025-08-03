Exposition Les Marais Plaisance Saint-Froult

Exposition Les Marais Plaisance Saint-Froult dimanche 3 août 2025.

Exposition Les Marais

Plaisance Espace d’accueil de la réserve naturelle de Moëze-Oléron Saint-Froult Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-09-05 12:30:00

Date(s) :

2025-08-03 2025-09-01 2025-09-07

Exposition temporaire de photos de Hiers Brouage Image club.

Plaisance Espace d’accueil de la réserve naturelle de Moëze-Oléron Saint-Froult 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr

English : Exhibition: The Marshes

Temporary exhibition of paintings and photos by local artists.

German : Ausstellung: Die Sumpfgebiete

Temporäre Ausstellung von Gemälden und Fotos lokaler Künstler.

Italiano :

Mostra temporanea di foto del club Hiers Brouage Image.

Espanol :

Exposición temporal de fotos del club Hiers Brouage Image.

L’événement Exposition Les Marais Saint-Froult a été mis à jour le 2025-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime