Exposition Les Marais Plaisance Saint-Froult
Exposition Les Marais Plaisance Saint-Froult dimanche 3 août 2025.
Exposition Les Marais
Plaisance Espace d’accueil de la réserve naturelle de Moëze-Oléron Saint-Froult Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-03 10:00:00
fin : 2025-09-05 12:30:00
Date(s) :
2025-08-03 2025-09-01 2025-09-07
Exposition temporaire de photos de Hiers Brouage Image club.
.
Plaisance Espace d’accueil de la réserve naturelle de Moëze-Oléron Saint-Froult 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr
English : Exhibition: The Marshes
Temporary exhibition of paintings and photos by local artists.
German : Ausstellung: Die Sumpfgebiete
Temporäre Ausstellung von Gemälden und Fotos lokaler Künstler.
Italiano :
Mostra temporanea di foto del club Hiers Brouage Image.
Espanol :
Exposición temporal de fotos del club Hiers Brouage Image.
L’événement Exposition Les Marais Saint-Froult a été mis à jour le 2025-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime