Exposition les marches de Bretagne -Journées Européennes du Patrimoine Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon

Exposition les marches de Bretagne -Journées Européennes du Patrimoine Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon samedi 20 septembre 2025.

Exposition les marches de Bretagne -Journées Européennes du Patrimoine

Place du Maréchal Foch Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Une exposition à découvrir à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Le Club philatélique du Pays d’Ancenis vous propose une exposition sur les forteresses des marches de Bretagne, dont le château d’Ancenis est l’un des témoins emblématiques. .

Place du Maréchal Foch Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00

English :

An exhibition to discover during the European Heritage Days

German :

Eine Ausstellung, die anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes zu entdecken ist

Italiano :

Una mostra da scoprire durante le Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Una exposición para descubrir durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement Exposition les marches de Bretagne -Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis