[Exposition] Les masques de l’opéra Musée de Dieppe Dieppe 2 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

[Exposition] Les masques de l’opéra Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-10 18:00:00

2025-07-02

Immergez-vous dans les coulisses de l’opéra en découvrant l’exposition de masques vénitiens conçus par vous ou d’autres bénévoles avec les membres de l’association Osons l’opéra.

Une exposition gratuite, visible dans l’atelier pédagogique du Musée.

Musée de Dieppe / Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

English : [Exposition] Les masques de l’opéra

Immerse yourself in the backstage world of the opera by discovering the exhibition of Venetian masks designed by you or other volunteers with members of the Osons l?opéra association.

This free exhibition can be viewed in the Museum?s educational workshop.

German :

Tauchen Sie hinter die Kulissen der Oper ein und sehen Sie sich die Ausstellung venezianischer Masken an, die Sie oder andere Freiwillige zusammen mit den Mitgliedern der Vereinigung « Osons l’opéra » entworfen haben.

Die Ausstellung ist kostenlos und kann in der pädagogischen Werkstatt des Museums besichtigt werden.

Italiano :

Immergetevi dietro le quinte dell’opera scoprendo la mostra di maschere veneziane disegnate da voi o da altri volontari insieme ai membri dell’associazione Osons l’opéra.

Questa mostra gratuita può essere visitata nel laboratorio didattico del Museo.

Espanol :

Sumérjase entre los bastidores de la ópera descubriendo la exposición de máscaras venecianas diseñadas por usted u otros voluntarios con miembros de la asociación Osons l’opéra.

Esta exposición gratuita puede verse en el taller didáctico del Museo.

