Exposition Les métiers de la petite enfance Ferrette

Exposition Les métiers de la petite enfance

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-03

fin : 2026-02-21

2026-02-03

Découvrez les métiers passionnants du secteur de la petite enfance. L’occasion idéale pour poser vos questions si vous envisagez une carrière dans ce secteur.

Découvrez les métiers passionnants du secteur de la petite enfance. Cette exposition propose

Des panneaux explicatifs sur les professions (assistant·e maternel·le, éducateur·rice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture…).

– Des témoignages de professionnels passionnés.

– Des ressources pratiques pour s’informer sur les formations et débouchés.

Une occasion idéale pour découvrir, s’inspirer et poser vos questions si vous envisagez une carrière dans ce secteur ou si vous êtes simplement curieux ! 0 .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Discover the exciting jobs in the early childhood sector. The perfect opportunity to ask your questions if you’re considering a career in this sector.

