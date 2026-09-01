Exposition – Les métiers de la restauration du bâti patrimonial à la chapelle de l’hôpital Salle des fêtes Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Exposition – Les métiers de la restauration du bâti patrimonial à la chapelle de l’hôpital

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des travaux en cours sur la chapelle Saint-François de l’hôpital de Mortagne, les savoir-faire traditionnels et techniques d’art pour conserver et réparer les monuments historiques seront valorisés par la présentation de panneaux didactiques.

Le dimanche, un atelier-découverte complètera le dispositif avec une démonstration par un maître-verrier de la restauration d’un vitrail, outil en main ! .

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Exposition – Les métiers de la restauration du bâti patrimonial à la chapelle de l’hôpital

L’événement Exposition – Les métiers de la restauration du bâti patrimonial à la chapelle de l’hôpital Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-09-03 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE