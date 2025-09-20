Exposition les métiers du patrimoine à la Micro-Folie Thann

Exposition les métiers du patrimoine à la Micro-Folie Thann samedi 20 septembre 2025.

Exposition les métiers du patrimoine à la Micro-Folie

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Métiers du patrimoine et reconstitution de Notre-Dame à découvrir à la Micro-Folie.

À la Micro-Folie, explorez les métiers du patrimoine mis en lumière par le chantier de Notre-Dame. Une exposition numérique à ne pas manquer ! .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Discover heritage trades and the reconstruction of Notre-Dame at the Micro-Folie.

German :

Berufe im Bereich Kulturerbe und Nachbildung von Notre-Dame, die es in der Micro-Folie zu entdecken gibt.

Italiano :

Scoprite i mestieri del patrimonio e la ricostruzione di Notre-Dame alla Micro-Folie.

Espanol :

Descubra los oficios del patrimonio y la reconstrucción de Notre-Dame en la Micro-Folie.

