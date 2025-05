Exposition « Les milieux naturels de l’Allier » – Médiathèque de l’Orangerie Vichy, 2 juin 2025 10:00, Vichy.

Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier vous invite à découvrir les richesses animales et végétales des milieux naturels diversifiés, façonnés au fils des siècles par la topographie, l’hydrographie et l’action humaine.

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

English :

The Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier invites you to discover the animal and plant riches of the diverse natural environments shaped over the centuries by topography, hydrography and human action.

German :

Das Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier lädt Sie ein, den Tier- und Pflanzenreichtum der vielfältigen natürlichen Lebensräume zu entdecken, die im Laufe der Jahrhunderte durch die Topografie, die Hydrografie und das menschliche Handeln geformt wurden.

Italiano :

Il Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier vi invita a scoprire la ricchezza della vita animale e vegetale nei diversi ambienti naturali che sono stati modellati nel corso dei secoli dalla topografia, dall’idrografia e dall’attività umana.

Espanol :

El Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier le invita a descubrir la riqueza de la vida animal y vegetal en los diversos entornos naturales que han sido modelados a lo largo de los siglos por la topografía, la hidrografía y la actividad humana.

