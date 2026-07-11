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Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Rue de l’Église Buzy

samedi 8 août 2026 · Rue de l'Église · Buzy

Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Rue de l’Église Buzy

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Eglise Saint-Saturnin
Ville
64260 Buzy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Buzy

Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde

Rue de l’Église Eglise Saint-Saturnin Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposition Internationale Les miracles eucharistiques dans le monde, par Carlo Acutis.   .

Rue de l’Église Eglise Saint-Saturnin Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 04 79 

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English : Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde

L’événement Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Buzy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées