Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Rue de l’Église Buzy
samedi 8 août 2026 · Rue de l'Église · Buzy
Informations pratiques
Buzy
Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde
Rue de l’Église Eglise Saint-Saturnin Buzy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition Internationale Les miracles eucharistiques dans le monde, par Carlo Acutis. .
Rue de l’Église Eglise Saint-Saturnin Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 04 79
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English : Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde
L’événement Exposition Les miracles eucharistiques dans le monde Buzy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées