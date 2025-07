Exposition « Les mondes de Colette » Sotteville-sur-Mer

Exposition « Les mondes de Colette » Sotteville-sur-Mer samedi 27 septembre 2025.

Exposition « Les mondes de Colette »

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-27

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-27

Pour faire écho aux différentes manifestations qi ont lieu, rappelant la vie de cette grande auteure, mais aussi au spectacle qui sera présenté dans le cadre des Rencontres sur le Plateau, bibliothèque propose de découvrir les différents mondes de Colette

Ouvert les mardis et mercredis de 9h à 12h

Les vendredis de 16h à 18h

les samedis de 10h à 12h

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12

English : Exposition « Les mondes de Colette »

To echo the various events taking place to commemorate the life of this great author, as well as the show to be presented as part of Rencontres sur le Plateau, the library invites you to discover the different worlds of Colette

Open Tuesdays and Wednesdays, 9am to 12pm

Fridays, 4pm to 6pm

saturdays, 10am to 12pm

German :

Als Echo auf die verschiedenen Veranstaltungen, die an das Leben dieser großen Schriftstellerin erinnern, aber auch auf die Aufführung, die im Rahmen der Rencontres sur le Plateau stattfinden wird, bietet die Bibliothek die Möglichkeit, die verschiedenen Welten von Colette zu entdecken

Geöffnet dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr

Freitags von 16h bis 18h

samstags von 10 bis 12 Uhr

Italiano :

Per fare eco ai vari eventi che si stanno svolgendo, ricordando la vita di questa grande autrice, ma anche alla mostra che sarà presentata nell’ambito dei Rencontres sur le Plateau, la biblioteca propone di scoprire i diversi mondi di Colette

Aperta il martedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

sabato dalle 10.00 alle 12.00

Espanol :

Para hacerse eco de los diferentes actos que se celebran recordando la vida de esta gran autora, pero también del espectáculo que se presentará en el marco de los Rencontres sur le Plateau, la biblioteca propone descubrir los diferentes universos de Colette

Abierto los martes y miércoles de 9.00 a 12.00 h

Viernes de 16:00 a 18:00

sábados de 10.00 a 12.00 h

