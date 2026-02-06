EXPOSITION LES MONTPELLIÉRAINS

Montpellier Hérault

Début : 2026-02-18

fin : 2026-03-29

2026-02-18

La Ville de Montpellier a le plaisir d’accueillir aux Échelles de la Ville, du 18 février au 29 mars 2026, l’exposition Les Montpelliérains, rassemblant un corpus de photographies réalisées par le photoreporter Jean-Michel Mart.

Ses images reviennent sur trente-quatre ans de la petite et grande histoire de Montpellier et invitent les visiteurs à percevoir, avec un œil nouveau, le charme sensible et inattendu du quotidien.

VERNISSAGE MARDI 17 FÉVRIER À 18H30

Photoreporter montpelliérain, Jean-Michel Mart transmet, à travers ses clichés, une vision poétique et humaine du quotidien de la ville.

L’exposition Les Montpelliérains met en lumière trente-quatre ans de rencontres, d’événements marquants et d’émotions capturées durant le parcours professionnel et personnel du reporter.

Avec ce projet, Jean-Michel Mart souhaite rendre hommage à la photographie de presse, ainsi qu’à tous les reporters et rédacteurs qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière, sans lesquels, dit-il, beaucoup de ces images n’auraient pas pu voir le jour.

Les Montpelliérains est une déambulation photographique entre sourires et larmes, ponctuées de moments volés. L’exposition saisit la vérité d’un instant, s’amuse de juxtapositions insolites, et donne à voir le regard singulier et poétique de Jean-Michel Mart.

C’est un hommage aux gens qui sont venus en visite, qu’ils soient célèbres ou non, artistes, politiques, sportifs ou rien comme dirait d’aucun. C’est enfin une lettre d’amour, si si, à cette ville devenue grande qu’est Montpellier, ses rues et leur lumière et surtout à ses habitants toujours plus nombreux et toujours plus divers, si divers qu’on ne se sent jamais rejeté par eux. Vous les reconnaîtrez peut-être, jeunes, vieux, riches, pauvres, sur deux ou quatre pattes, solitaires ou en foule mais fiers d’être de cette ville faite de toutes les autres, qui les vaut toutes et dans laquelle j’ai été tout simplement heureux.

Jean-Michel Mart .

English :

From February 18 to March 29, 2026, the City of Montpellier is pleased to welcome to Les Échelles de la Ville the exhibition Les Montpelliérains, featuring a body of photographs by photojournalist Jean-Michel Mart.

