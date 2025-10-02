Exposition « Les murmures du trait » de Zhu Hong Passage Sainte-Croix Nantes

Exposition « Les murmures du trait » de Zhu Hong Passage Sainte-Croix Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 12:00 – 18:30

Gratuit : oui Entrée gratuite (sauf visites guidées) Visites guidées : 1 € (tarif réduit), 3 € (tarif normal) Tout public

Le travail contemplatif de Zhu Hong est inspiré de la photographie. L’artiste nantaise, originaire de Chine, questionne la perception et le sens des images. « Ce qui m’intéresse, c’est le décalage entre ce que l’on perçoit et la réalité. L’idée que l’on a d’une chose n’est pas forcément la chose elle-même », explique-t-elle. Zhu Hong nous invite à prendre le temps de nous émerveiller devant le tout petit, le silencieux, l’imperceptible : des gouttes d’eau sur une vitre, la beauté d’un détail d’architecture ou encore les négatifs réalisés à la main d’une histoire contemporaine de la photographie.Exposition du 20 septembre au 22 novembre 2025 dans le cadre de la Quinzaine photographique nantaiseVernissage le jeudi 25 septembre à 18h30Galerie ouverte du mardi au samedi de 12h à 18h30. Visites guidées les samedis 27 septembre, 18 octobre et 15 novembre à 15h30 (1 € tarif réduit, 3 € tarif normal)Ouverture exceptionnelle le dimanche 21 septembre de 14h à 18h

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/exposition-les-murmures-du-trait-de-zhu-hong/