Exposition Les murs nous parlent

Bourg Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-06-27

Du 27 juin au 4 octobre, au gré des rues, en plein air, découvrez des anecdotes de vie d’une époque pas si lointaine et pourtant bien différente.

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Bourg Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

From June 27 to October 4, discover anecdotes about life in a not-so-distant yet very different era.

L’événement Exposition Les murs nous parlent Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay