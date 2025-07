Exposition Les murs nous parlent Connangles

Exposition Les murs nous parlent Connangles samedi 5 juillet 2025.

Exposition Les murs nous parlent

le bourg Connangles Haute-Loire

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Du 05 juillet au 31 août , les histoires collectées auprès des villageois s’affichent sur les murs du village et racontent la vie d’antan. Exposition de plein air sur le parcours de découverte du village.

English :

From July 05 to August 31, stories collected from villagers are displayed on village walls, recounting the life of yesteryear. Open-air exhibition on the village discovery trail.

German :

Vom 05. Juli bis zum 31. August werden die von den Dorfbewohnern gesammelten Geschichten an den Dorfwänden angebracht und erzählen vom Leben in der Vergangenheit. Freiluftausstellung auf dem Rundgang durch das Dorf.

Italiano :

Dal 05 luglio al 31 agosto, le storie raccolte dagli abitanti del villaggio saranno esposte sui muri del paese, raccontando la vita di un tempo. Mostra all’aperto sul sentiero di scoperta del villaggio.

Espanol :

Del 5 de julio al 31 de agosto, las historias recogidas de los habitantes del pueblo se expondrán en las paredes del pueblo, contando la vida de antaño. Exposición al aire libre en el sendero de descubrimiento del pueblo.

