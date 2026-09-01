Exposition Les Objets du quotidien début XXè siècle Salle des fêtes Bouhet
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Bouhet
Informations pratiques
Bouhet
Exposition Les Objets du quotidien début XXè siècle
Salle des fêtes Rue Pont des arceaux Bouhet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Notre Patrimoine, notre histoire au quotidien.
Venez découvrir les objets du quotidien de la première moitié du XXè siècle : des ustensiles de cuisine, des machines à coudre, et encore d’autres objets.
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Salle des fêtes Rue Pont des arceaux Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 90 05 chagouche@yahoo.fr
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English :
Our Heritage, Our Everyday History.
Come discover everyday objects from the first half of the 20th century: kitchen utensils, sewing machines, and many other items.
L’événement Exposition Les Objets du quotidien début XXè siècle Bouhet a été mis à jour le 2026-09-09 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin