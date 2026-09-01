Exposition Les Objets du quotidien début XXè siècle Salle des fêtes Bouhet

Informations pratiques

Bouhet

Exposition Les Objets du quotidien début XXè siècle

Salle des fêtes Rue Pont des arceaux Bouhet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Notre Patrimoine, notre histoire au quotidien.

Venez découvrir les objets du quotidien de la première moitié du XXè siècle : des ustensiles de cuisine, des machines à coudre, et encore d’autres objets.

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Salle des fêtes Rue Pont des arceaux Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 90 05 chagouche@yahoo.fr

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English :

Our Heritage, Our Everyday History.

Come discover everyday objects from the first half of the 20th century: kitchen utensils, sewing machines, and many other items.

L’événement Exposition Les Objets du quotidien début XXè siècle Bouhet a été mis à jour le 2026-09-09 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin