Exposition « Les odeurs capitales, développez votre sens olfactif »

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-09-14 2025-10-11 2025-11-29

Une immersion sensible, scientifique et humaine dans le monde des odeurs. Dès le 14 septembre, Le Havre Port Center accueille une exposition singulière et sensorielle, portée par Atmo Normandie, en partenariat avec l’Université Le Havre Normandie et la CCI Seine Estuaire « Les Odeurs Capitales », un parcours poétique et interactif sur l’odorat, et « Les Nez », une galerie de portraits de citoyens et professionnels engagés dans l’exploration olfactive du territoire.

L’odorat est notre tout premier sens. Essentiel à la mémoire, au goût, à nos émotions et à notre environnement, il reste pourtant peu valorisé dans notre culture. Cette exposition

propose de lui redonner sa juste place, à travers un parcours mêlant histoire, science, art et témoignages.

Créée pour les 50 ans d’Atmo Normandie, l’exposition est conçue comme une expérience sensorielle immersive, accessible à tous.

Le public chemine à travers plusieurs espaces thématiques

– Une frise historique pour comprendre l’évolution de notre relation aux odeurs depuis l’Antiquité.

– Des modules pédagogiques pour apprendre comment nous percevons et identifions les odeurs, avec des outils visuels comme la roue des odeurs ou la pyramide de Pyrazine.

– Une sélection de 34 citations inspirantes disséminées dans l’espace, évoquant les odeurs et leur pouvoir évocateur.

Au cœur de l’exposition, une vingtaine de cloches olfactives sont réparties dans différents espaces. Le principe est simple soulevez la cloche, sentez… et essayez d’identifier ou de décrire ce que vous percevez.

Chaque cloche est associée à un thème, une couleur, une œuvre ou un mot. Certaines évoquent des odeurs familières, d’autres sont plus intrigantes, voire surprenantes. Avez-vous déjà imaginé l’odeur d’un tableau de Monet ? C’est un jeu d’intuition et de vocabulaire où chacun se découvre « nez » à sa manière.

Dans la capsule dédiée au territoire havrais, les cloches vous invitent à reconnaître des odeurs typiques du paysage local campagne normande, plage du Havre, port de pêche, Réserve naturelle, activités économiques terrestres et activités maritimes.

Le tout installé sur une photo satellite géante au sol, pour lier directement territoire et perception olfactive.

En parallèle, découvrez Les Nez , une série de 24 portraits photographiques en triptyques signés Dominique Pasquet. Chaque Nez citoyen bénévole ou professionnel d’entreprise a été formé au Langage des Nez, une méthode rigoureuse pour caractériser les odeurs. Ces portraits sont accompagnés de témoignages et textes sensibles. Chaque participant y a associé une odeur à une émotion, une couleur, une histoire. C’est un hommage sensible à celles et ceux qui prêtent leur nez au service du territoire, en participant à la surveillance olfactive pour un cadre de vie plus sain. Et peut-être retrouverez-vous votre propre témoignage olfactif ! Les perceptions recueillies lors de la Minute internationale des odeurs, le 10 juin à 10h06, seront exposées. Elles formeront un mur de ressentis olfactifs, véritable mosaïque de souvenirs, d’émotions et d’histoires racontées à travers les odeurs. Une mémoire collective et sensorielle à explorer.

Ouvrez vos narines, laissez-vous guider par vos souvenirs, vos sensations et votre imagination. Et découvrez le Havre… à pleins nez !

​

Exposition visible les 14 septembre, 11 octobre et 29 novembre de 11h à 18h. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

