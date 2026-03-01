Exposition Les œufs mimosa, ceux dont tout le monde parle à la télévision ! Maison de l’Université Mont-Saint-Aignan

Exposition Les œufs mimosa, ceux dont tout le monde parle à la télévision !

Maison de l’Université 3 Place Emile Blondel Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-30 08:45:00

fin : 2026-06-05 17:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Hélène Souillard présente à la Maison de l’Université Les œufs mimosa

Mon amour Hector,

Cela fait bientôt deux mois que tu es parti en mer, et chaque jour je pense à toi. Ici, tout va pour le mieux, et je t’attends patiemment dans ma nouvelle cuisine en Formica, ce petit bijou que tu as eu la gentillesse de m’offrir.

L’autre jour, j’ai entendu un bruit chez la voisine ; en la croisant sur le palier, elle m’a dit qu’elle venait d’acquérir une télévision. Tu me connais, je n’ai pas pu résister et je me suis précipitée chez le magasin Grandguillot pour m’en procurer une moi aussi. C’est merveilleux ! Tous les midis, je regarde Art et magie de la cuisine de Raymond Oliver, et l’autre jour, j’y ai découvert une recette d’œufs mimosa.

Je t’embrasse tendrement et t’attends avec impatience.

Ta dévouée Hélène

Février 1966, Le Havre

Vernissage mardi 31 mars à 18h30

Visite guidée jeudi 30 avril à 12 h 30

> Dans le cadre du temps fort UTOPIA et des JACES. .

Maison de l’Université 3 Place Emile Blondel Mont-Saint-Aignan 76821 Seine-Maritime Normandie

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English : Exposition Les œufs mimosa, ceux dont tout le monde parle à la télévision !

L’événement Exposition Les œufs mimosa, ceux dont tout le monde parle à la télévision ! Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Rouen tourisme