Exposition les oeuvres de Denise Etxanxu Bouges Salle du patronage Barcus samedi 22 novembre 2025.
Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22
fin : 2025-12-06
2025-11-22
Barkose bizi vous invite au patronage à Barcus.
Vous pourrez y admirer l’exposition des oeuvres de Denise Etxanxu Bouges. Vous y découvrirez ses dessins, estampes et peintures. .
Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 79 97 25
