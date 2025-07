Exposition Les Oiseaux Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye

Exposition Les Oiseaux Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye vendredi 1 août 2025.

Exposition Les Oiseaux

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23

Annabelle DRONNNE, Patrick MARQUET et Valérie PLAISANT, trois artistes s’associent autour d’un thème commun les oiseaux. Êtres de liberté et de légèreté, ils inspirent notre imaginaire et nous invitent à l’évasion.

À travers des techniques variées et parfois mixtes, huile sur bois, photographie, aquarelle, encre ou encore collage, ils proposent leur interprétation du monde ailé.

Rencontre et inauguration le 1er août dès 18h30. .

Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 74 99 animation.benevent@gmail.com

English : Exposition Les Oiseaux

German : Exposition Les Oiseaux

Italiano :

Espanol : Exposition Les Oiseaux

L’événement Exposition Les Oiseaux Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse