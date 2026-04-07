Exposition : Les oliviers de la Livrée, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Exposition : Les oliviers de la Livrée 7 – 18 avril Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T11:00:00+02:00 – 2026-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Les lecteurs de Ceccano s’interrogent régulièrement sur le devenir des olives qui poussent dans la cour : venez découvrir en images la récolte réalisée début novembre par les équipes du centre horticole et immortalisée par le service communication de la Ville. Ces olives et celles d’autres parcs de la Ville servent en effet à produire une partie de l’huile d’olive utilisée dans les cantines et cette exposition photo a pour but de mettre en lumière ce circuit court, de l’arbre à l’assiette.

Ne manquez pas vendredi 17 avril à 18h la rencontre gourmande et sensorielle autour de l’olivier et de son précieux nectar où, guidés par David Cornet, oléologue passionné, vous découvrirez les secrets de l’oléologie lors d’une dégustation commentée de plusieurs huiles d’olive, dont celle de Ceccano.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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