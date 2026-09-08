Exposition – Les orchidées dans l’Art nouveau Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
dimanche 29 novembre 2026 · Jardin Botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Exposition – Les orchidées dans l’Art nouveau
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-29 14:00:00
fin : 2026-11-29 15:30:00
Date(s) :
2026-11-29 2027-02-20
En lien avec l’exposition « L’étrange cas de Monsieur Gallé » au Musée des Beaux-Arts, partez à la découverte de ces plantes extraordinaires et de leur influence sur l’Art nouveau. Ces fleurs mystérieuses et élégantes, les orchidées ont profondément inspiré les artistes de l’École de Nancy.Adultes
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Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
In conjunction with the exhibition “The Strange Case of Monsieur Gallé” at the Museum of Fine Arts, come discover these extraordinary plants and their influence on Art Nouveau. These mysterious and elegant flowers—orchids—deeply inspired the artists of the École de Nancy.
L’événement Exposition – Les orchidées dans l’Art nouveau Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY
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