Exposition : les originaux de Serge Bloch Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Exposition : les originaux de Serge Bloch Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 1 octobre 2025.
Une exposition en octobre du dessinateur préféré des CP CE1 et CE2 ;)
Bienvenue (en dessins) à l’auteur des archi-célèbres Max et Lili, mais aussi Zouk la petite sorcière !
Du mercredi 01 octobre 2025 au mardi 04 novembre 2025 :
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 101 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2025-11-05T00:59:59+01:00
Date(s) :
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR