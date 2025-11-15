Exposition Les passantes de Marijo Beaulieu Médiathèque Lucien Deschamps Champniers

Exposition Les passantes de Marijo Beaulieu

Médiathèque Lucien Deschamps 45 Rue des Bouvreuils Champniers Charente

Marijo Beaulieu, artiste complète pratiquant le dessin, la peinture et la sculpture, présente ses peintures à l’huile autour de la thématique des passantes.

English :

Marijo Beaulieu, a complete artist practicing drawing, painting and sculpture, presents her oil paintings on the theme of passers-by.

German :

Marijo Beaulieu, eine Künstlerin, die Zeichnungen, Malerei und Bildhauerei betreibt, präsentiert ihre Ölgemälde mit dem Thema Passantinnen.

Italiano :

Marijo Beaulieu, artista completa che pratica disegno, pittura e scultura, presenta i suoi dipinti a olio sul tema dei passanti.

Espanol :

Marijo Beaulieu, artista completa que practica el dibujo, la pintura y la escultura, presenta sus óleos sobre el tema de los transeúntes.

