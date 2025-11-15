Exposition Les passantes de Marijo Beaulieu Médiathèque Lucien Deschamps Champniers
Début : Vendredi 2025-11-15
fin : 2025-12-20
2025-11-15
Marijo Beaulieu, artiste complète pratiquant le dessin, la peinture et la sculpture, présente ses peintures à l’huile autour de la thématique des passantes.
Médiathèque Lucien Deschamps 45 Rue des Bouvreuils Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Marijo Beaulieu, a complete artist practicing drawing, painting and sculpture, presents her oil paintings on the theme of passers-by.
German :
Marijo Beaulieu, eine Künstlerin, die Zeichnungen, Malerei und Bildhauerei betreibt, präsentiert ihre Ölgemälde mit dem Thema Passantinnen.
Italiano :
Marijo Beaulieu, artista completa che pratica disegno, pittura e scultura, presenta i suoi dipinti a olio sul tema dei passanti.
Espanol :
Marijo Beaulieu, artista completa que practica el dibujo, la pintura y la escultura, presenta sus óleos sobre el tema de los transeúntes.
