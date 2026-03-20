EXPOSITION LES PAYSAGES DE NOS RÉGIONS À L’ENCRE DE CHINE Rue Armand Latour Aspet

EXPOSITION LES PAYSAGES DE NOS RÉGIONS À L’ENCRE DE CHINE

Rue Armand Latour Maison des Trois Vallées Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-04

Coline Pratviel expose “Les paysages de nos régions à l’encre de Chine” à l’Office de tourisme !

Exposition Les Paysages de nos régions à l’encre de Chine

Coline dessine des montagnes depuis son plus jeune âge. La montagne s’est imposée à elle comme un langage un territoire imparfait, brut, parfois rude, mais profondément vivant. À travers la peinture à l’encre de Chine, elle a trouvé une manière de traduire ce que ces paysages lui inspirent le silence, la force, l’équilibre entre douceur et aspérité.

Son travail s’inscrit dans une recherche de l’essentiel elle efface toute présence humaine pour laisser place au relief, aux ombres et aux vides.

Chaque œuvre est une tentative de figer un paysage hors du temps, inspiré de souvenirs réels, de marches en montagne ou de panoramas imaginés. L’encre de Chine lui permet de rester au plus près d’un ressenti brut, sans filtre ni détour, une quête de simplicité et de vérité dans un monde déjà saturé d’images.

À travers cette exposition, Coline Pratviel vous invite à parcourir les Pyrénées, non pas comme un territoire à conquérir, mais comme un espace à ressentir. Les montagnes présentées sont inspirées de sommets, de vallées et de souvenirs, puis réinterprétées par le dessin.

Par le noir et le blanc, elle met en lumière la richesse des reliefs pyrénéens leurs lignes puissantes, leurs creux, leurs silences. L’absence de couleur recentre le regard sur l’essentiel, la forme, la matière, la respiration du paysage. Chaque peinture devient une pause, un instant suspendu où la montagne se révèle autrement, dans sa part de mystère et d’imperfection.

Cette exposition est une invitation à ralentir, à éprouver le paysage comme lors d’une randonnée sans filtre, sans artifice, simplement face à ce qui est là.

Les œuvres sont réalisées à l’encre de Chine, à la plume et au pinceau, sur papier aquarelle épais choisi pour sa résistance et la profondeur qu’il confère au noir. Chaque outil et chaque support participent pleinement à la création le trait, précis ou spontané, dialogue avec les blancs et les zones d’ombre, dans un geste définitif où rien n’est repris. Chaque montagne fait l’objet d’une approche singulière, guidée par le rythme, la densité et l’équilibre du vide, pour donner naissance à des œuvres pensées pour durer. .

Rue Armand Latour Maison des Trois Vallées Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Coline Pratviel exhibits ‘Les paysages de nos régions à l?encre de Chine? at the Tourist Office!

L’événement EXPOSITION LES PAYSAGES DE NOS RÉGIONS À L’ENCRE DE CHINE Aspet a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE