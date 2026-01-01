Exposition Les paysages de Véra LOURDES Lourdes
LOURDES
Début : 2026-01-19 14:00:00
fin : 2026-01-23 17:00:00
2026-01-19
Exposition Les paysages de Véra du 19 au 23 janvier au Palais des congrès
Vernissage le 19 janvier à 18h
Entrée libre
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
English :
Véra’s landscapes exhibition from January 19 to 23 at the Palais des congrès
Opening January 19 at 6pm
Free admission
