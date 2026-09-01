Exposition » Les Paysages intérieurs » Bibliothèque Montperreux
jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque · Montperreux
Informations pratiques
Montperreux
Exposition » Les Paysages intérieurs »
Bibliothèque 1 Rue du Comice Montperreux Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-09-17
La Mairie de Montperreux en partenariat avec Les Amis du Musée de Pontarlier présentent « Les Paysages Intérieurs », une exposition dédiée au travail singulier de l’illustrateur Francis Grandvoinnet.
À travers une sélection d’oeuvres colorées, foisonnantes et riches en symboles, l’exposition révèle un univers graphique immédiatement reconnaissable. Inspiré notamment par l’imaginaire populaire, Francis Grandvoinnet compose des scènes où se mêlent figures humaines, animales et motifs narratifs dans une construction presque onirique.
Avec « Les Paysages Intérieurs », l’artiste propose une immersion dans un monde à la fois joyeux, étrange et introspectif. Le visiteur est invité à dépasser la première impression pour entrer dans une expérience visuelle dense, où imagination et perception dialoguent en permanence. .
Bibliothèque 1 Rue du Comice Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 40 04 bibliotheque@mairie-montperreux.com
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English : Exposition » Les Paysages intérieurs »
L’événement Exposition » Les Paysages intérieurs » Montperreux a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS