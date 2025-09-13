Exposition Les Peintres de Champs Saint-Hilaire-le-Châtel
Exposition Les Peintres de Champs Saint-Hilaire-le-Châtel samedi 13 septembre 2025.
Exposition Les Peintres de Champs
Espace Cyrille Plankeel Saint-Hilaire-le-Châtel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Exposition de 140 tableaux (huile, acrylique, pastel, encre de chine, fusain, aquarelle) sur des thèmes variés.
Vernissage de l’exposition le vendredi 12 septembre à 17h30.
Entrée libre. .
Espace Cyrille Plankeel Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 01 13
English : Exposition Les Peintres de Champs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Les Peintres de Champs Saint-Hilaire-le-Châtel a été mis à jour le 2025-08-26 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE