Exposition Les Peintres de Champs Saint-Hilaire-le-Châtel

Exposition Les Peintres de Champs Saint-Hilaire-le-Châtel samedi 13 septembre 2025.

Exposition Les Peintres de Champs

Espace Cyrille Plankeel Saint-Hilaire-le-Châtel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Exposition de 140 tableaux (huile, acrylique, pastel, encre de chine, fusain, aquarelle) sur des thèmes variés.

Vernissage de l’exposition le vendredi 12 septembre à 17h30.

Entrée libre. .

Espace Cyrille Plankeel Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 01 13

English : Exposition Les Peintres de Champs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Les Peintres de Champs Saint-Hilaire-le-Châtel a été mis à jour le 2025-08-26 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE