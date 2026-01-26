Exposition Les peintres de Champs

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-01

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-01

Les Peintres de Champs renouvellent leur exposition à l’Abbaye de la Trappe.

Vous pourrez découvrir une palette variée de peintures sur des supports différents toile, papier…. Des techniques telles que acrylique, aquarelle, encre de chine, pastel…..et tous les thèmes sont abordés, paysage, fleurs, nature morte, abstrait etc…

Exposition visible

– toute la semaine de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 45 à 17 h 45

– le dimanche de 11 h 45 à 13 h et de 14 h 45 à 18 h 30 .

Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie +33 2 33 84 17 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Les peintres de Champs

L’événement Exposition Les peintres de Champs Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-01-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE